Врач перечислил уязвимые к новым штаммам COVID-19 группы людей

Новые штаммы коронавируса появляются в основном в организме людей с хроническими, онкологическими и аутоиммунными заболеваниями. Об этом сообщил в среду, 10 марта, врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«У людей, у которых вирус сохраняется длительное время, — это люди с хроническими болезнями, аутоиммунными заболеваниями, с ослабленным иммунитетом, с онкологическими, у них иммунный ответ в организме снижен сам по себе, и вирус, циркулируя в организме, находит обходные пути этого иммунитета. И у этих людей вирус начинает мутировать. То есть он в организме размножается, и жизнеспособны те мутации, которых иммунитет не видит», — приводит его слова «РИА Новости».

3 марта руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова заявила, что выявленные в России 3,5 тыс. мутаций коронавируса носят нейтральный характер и не распространяются среди населения.

1 марта Скворцова рассказала, что все выявленные у россиян мутации COVID-19 не имеют значения для течения коронавирусной инфекции. Также она отметила, что российские тест-системы на определение коронавируса работают при любом штамме.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что имеющиеся у России вакцины от COVID-19 эффективно борются против новых штаммов коронавируса.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что штамм распространяется на 70% быстрее своего предшественника. Многие страны ограничили транспортное сообщение с Соединенным Королевством, а в самой стране были ужесточены противокоронавирусные меры.