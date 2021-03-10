Собянин допустил сохранение масочного режима в Москве после весны

Масочный режим в транспорте Москвы может сохраниться и летом. Об этом 10 марта рассказал мэр города Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что также возможно сохранение запрета на проведение массовых мероприятий. При этом часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, планируют ослаблять в течение весны.

«Большинство ранее действовавших ограничений мы отменили в январе-феврале. Скорее всего, оставшиеся ограничения можно будет отменить уже весной. Возможно, какие-то меры предосторожности, например масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий, придется сохранять дольше», — цитирует ТАСС слова главы города.

Собянин уточнил, что окончательное принятие решений об отмене ограничений будет зависеть от уровня вакцинации москвичей и формирования коллективного иммунитета.

«Без понимания и поддержки миллионов москвичей мы бы не справились с пандемией, жертв и потерь было бы гораздо больше. Уникальный управленческий опыт», — добавил Собянин.

Ранее, 8 марта, Собянин подписал распоряжение о том, что для москвичей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями перестает действовать обязательный домашний режим. Теперь он носит рекомендательный характер. Кроме того, с понедельника транспортные карты граждан этой категории разблокированы. Ранее такая возможность была только у тех, кто привился от коронавируса.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля перевод на дистанционную работу сотрудников в возрасте 65 и старше станет рекомендательным.

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