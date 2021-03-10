Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Масочный режим в Москве могут продлить и после весны
Общество
Песков заявил о потерянном Россией годе интенсивного развития из-за пандемии
Мир
Глава Генштаба Армении Оник Гаспарян освобожден от должности
Интернет
Эксперт оценила кибергигиену в российских компаниях
Общество
Главу алтайского минздрава задержали по подозрению в получении взятки
Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за последние 70 лет
Общество
Врач перечислил уязвимые к новым штаммам COVID-19 группы людей
Мир
Украине предрекли деградацию главного национального достояния
Армия
Военные отразили атаку подводных диверсантов на учениях в Тартусе
Сюжет:

Синоптик рассказала о погоде в Москве 10 марта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переменная облачность и до –14 градусов ожидается в Москве в среду, 10 марта, сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Морозная хватка: снега грозят задушить озимые
Главной аномалией этой зимы метеорологи считают сильные метели на фоне очень низких температур

«Москва находится под влиянием антициклона, который распространяется из Скандинавии, на его холодной периферии. В столице температурный режим прогнозируется на 13–14 градусов ниже, чем положено по климату», — цитирует синоптика «РИА Новости».

По словам Волосюк, в столице потеплеет только до –11...–13, по области — до –10...–15. Атмосферное давление продолжит расти — до 757 мм рт. ст.

Ранее, 9 марта, метеорологи предупредили жителей столицы о надвигающихся морозах.

Как отметил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, 8 марта прошел циклон, атмосферный фронт дал осадки и регион оказался в тылу циклона, давление будет расти.

Вместе с тем, как отметил Цыганков, в выходные будет теплее, и днем, и ночью ожидается плюсовая температура.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021