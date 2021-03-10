Синоптик рассказала о погоде в Москве 10 марта

Переменная облачность и до –14 градусов ожидается в Москве в среду, 10 марта, сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Москва находится под влиянием антициклона, который распространяется из Скандинавии, на его холодной периферии. В столице температурный режим прогнозируется на 13–14 градусов ниже, чем положено по климату», — цитирует синоптика «РИА Новости».

По словам Волосюк, в столице потеплеет только до –11...–13, по области — до –10...–15. Атмосферное давление продолжит расти — до 757 мм рт. ст.

Ранее, 9 марта, метеорологи предупредили жителей столицы о надвигающихся морозах.

Как отметил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, 8 марта прошел циклон, атмосферный фронт дал осадки и регион оказался в тылу циклона, давление будет расти.

Вместе с тем, как отметил Цыганков, в выходные будет теплее, и днем, и ночью ожидается плюсовая температура.