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Эксперт оценила кибергигиену в российских компаниях

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Практически каждая компания в РФ находится под угрозой из-за нарушений правил кибергигиены, которые ставят под удар информационную безопасность. Об этом 10 марта рассказала старший аналитик группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Ольга Зиненко.

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Зиненко отметила, что перевод сотрудников на удаленную форму работы усугубил ситуацию.

«Переход компаний на удаленную работу повлиял и на сетевую активность: выросла доля подключений во внешнюю сеть по протоколу RDP, такие подключения должны тщательно контролироваться, ведь количество атак через протоколы удаленного доступа в 2020 году увеличилось в три раза», — цитирует «РИА Новости» аналитика.

Эксперт добавила, что после анализа 40 компаний выяснилось, что нарушения регламентов информационной безопасности есть в каждой из них. Самый частым нарушением (64%) стало использование незащищенных протоколов передачи данных.

Зиненко добавила, что из-за передачи данных в открытых каналах злоумышленники могут перехватывать трафик и искать в нем конфиденциальную информацию, касающуюся логинов и паролей.

7 марта стало известно, что около 40 российских компаний подверглись атакам со стороны хакеров, использующих уязвимости в программном обеспечении (ПО) Exchange Server корпорации Microsoft.

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