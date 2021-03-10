Эксперт оценила кибергигиену в российских компаниях

Практически каждая компания в РФ находится под угрозой из-за нарушений правил кибергигиены, которые ставят под удар информационную безопасность. Об этом 10 марта рассказала старший аналитик группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Ольга Зиненко.

Зиненко отметила, что перевод сотрудников на удаленную форму работы усугубил ситуацию.

«Переход компаний на удаленную работу повлиял и на сетевую активность: выросла доля подключений во внешнюю сеть по протоколу RDP, такие подключения должны тщательно контролироваться, ведь количество атак через протоколы удаленного доступа в 2020 году увеличилось в три раза», — цитирует «РИА Новости» аналитика.

Эксперт добавила, что после анализа 40 компаний выяснилось, что нарушения регламентов информационной безопасности есть в каждой из них. Самый частым нарушением (64%) стало использование незащищенных протоколов передачи данных.

Зиненко добавила, что из-за передачи данных в открытых каналах злоумышленники могут перехватывать трафик и искать в нем конфиденциальную информацию, касающуюся логинов и паролей.

7 марта стало известно, что около 40 российских компаний подверглись атакам со стороны хакеров, использующих уязвимости в программном обеспечении (ПО) Exchange Server корпорации Microsoft.