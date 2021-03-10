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Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров в местах лишения свободы

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому мобильные операторы должны отключать сотовую связь в тюрьмах по соответствующей просьбе ФСИН. Документ во вторник, 9 марта, опубликован на портале правовой информации.

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Согласно закону, операторы будут прекращать обслуживать номера, принадлежащие осужденным в местах лишения свободы.

Закон уточняет перечень лиц, которые могут обращаться с представлением о блокировке или о пресечении оказании услуг связи. В нем указан руководитель ФСИН, его заместители, а также руководитель территориального органа службы.

По мнению авторов законопроекта, блокировка sim-карт также поможет пресекать финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды и поставку осужденным и подследственным наркотиков и других запрещенных предметов.

Председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв прокомментировал закон, отметив, что нововведение позволит искоренить телефонное мошенничество.

«Мы полагаем, что принятый сегодня федеральный закон позволит ликвидировать подпольные «колл-центры», жертвами которых чаще всего становятся пенсионеры и пожилые люди. Их нужно защитить», — приводит его слова Парламентская газета.

Кроме того, добавил парламентарий, оперативная блокировка сим-карт позволит пресекать финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды.

В ноябре 2019 года правозащитник, ответственный секретарь ОНК Москвы IV созыва Иван Мельников рассказал «Известиям», что поддерживает идею блокирования мобильной связи в тюрьмах. По его словам, общественники получали сообщения о том, что заключенные по телефону вымогают деньги у родственников своих сокамерников.

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