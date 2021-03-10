Женщину спасли из горящей квартиры в Москве

В Москве пожарные спасли женщину из горящей квартиры. Об этом во вторник, 9 марта, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

ЧП произошло в жилом доме на улице Фомичевой, дом 13. Загорелась квартира на 12-м этаже. Сотрудники МЧС спасли хозяйку квартиры, ее передали медикам скорой помощи для осмотра, пишет РИАМО.

Установлено, что в квартире на кухне горели личные вещи и мебель на площади 2 кв. м.

9 марта сообщалось, что в результате пожара в Краснодарском крае погибли женщина и двое детей. По факту пожара возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.