Эксперт назвал способ позвонить абоненту при пребывании в «черном списке»

Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин в беседе с агентством «Прайм» в среду, 10 марта, рассказал, как позвонить абоненту при нахождении у него в черном списке.

Как отметил специалист, «черный список» не является гарантией того, что человек не сможет дозвониться. Обойти блокировку можно, даже не прибегая к звонкам с другого номера.

Кашкин пояснил, что у всех операторов мобильной связи доступна платная услуга антиопределителя номера, при подключении которой абонент видит номер как неизвестный, даже если он внесен в базу.

Система блокировки «черный список» будет пропускать ваш звонок на устройстве того абонента, который вас заблокировал, отметил эксперт. С операционной системой IOS 7 в IPhone и в некоторых смартфонах Android такая функция доступна бесплатно, подключить ее можно через настройки, отмечает телеканал «360».

8 марта специалист по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал, какие данные нельзя хранить на смартфоне, и как улучшить защиту мобильного телефона.