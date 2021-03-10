Стадиону «Маракана» в Рио-де Жанейро могут присвоить имя Пеле

Знаменитый футбольный стадион «Маракана» в бразильском Рио-де-Жанейро может получить имя трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле. Законопроект о переименовании спортивного объекта в честь Эдсона Арантис ду Насименту одобрен во вторник, 9 марта, законодательным собранием штата, пишет газета O Globo.

«Король футбола Пеле — величайший на планете игрок всех времен. Он представлял и продолжает представлять Бразилию», — отметил автор документа, депутат от Партии трудящихся Андре Сисилиану. Впрочем, он считает, что «Маракану» все равно продолжат называть по-старому.

Инициатива парламентария нашла поддержку большинства коллег, и законопроект был вынесен на голосование в срочном порядке. Теперь его предстоит подписать и.о. губернатора Клаудио Кастро.

Представитель главы региона в заксобрании, депутат Марсиу Пашеку, также отнесся к переименованию благосклонно. «Дать (стадиону) имя величайшего в мире символа футбола, короля футбола Пеле, не только оправдано, но и необходимо, тем более при его жизни», — подчеркнул политик.

Стадион «Маракана» был открыт в 1950 году и до реконструкции 1999 года считался самым вместительным в мире. Несмотря на то, что по проекту он был рассчитан на 155 250 зрителей, на финальный матч чемпионата мира 1950 года, согласно официальным подсчетам, собралось 199 854 болельщика, что стало абсолютным рекордом посещаемости арены. Тот матч стал для хозяев первенства неудачным (они уступили команде Уругвая со счетом 1:2) и вошел в историю футбола как «Мараканасо».

Легендарный футболист Пеле (настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту) дебютировал в национальной команде в июле 1957 г. в матче против Аргентины на стадионе «Маракана» (1:2). 16-летний нападающий стал автором единственного гола бразильцев. Свою последнюю игру за сборную Бразилии Пеле провел в 1971 г. также на легендарном стадионе против Югославии. Всего нападающий сыграл за национальную команду 92 матча и забил 77 мячей. По количеству голов Пеле до сих пор является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

В октябре 2020 года один из лучших футболистов в истории футбола, трехкратный чемпион мира (1958, 1962, 1970) Пеле отпраздновал свое 80-летие.