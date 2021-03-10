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Трамп захотел проголосовать по почте на местных выборах в штате Флорида

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Бывший президент США Дональд Трамп захотел воспользоваться возможностью почтового голосования на муниципальных выборах в штате Флорида, несмотря на то, что ранее неоднократно подвергал критике такой способ голосования. Об этом сообщил телеканал CNN во вторник, 9 марта.

По информации канала, по запросу экс-лидера США в пятницу, 5 марта, в его резиденцию в Мар-а-Лаго по почте был отправлен бюллетень. Несмотря на критику в отношении голосования по почте, Трамп также заявлял, что во Флориде, где у власти находится Республиканская партия, система голосования честная и безопасная.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Трамп убежден, что выборы прошли с многочисленными нарушениями и фальсификациями в пользу демократов. Его попытки подать судебные иски, чтобы голосование выборщиков было заблокировано, завершились провалом.

15 декабря избранный президент США Джо Байден заявил, что итоги голосования коллегии выборщиков можно назвать ясной победой. За кандидата от демократов проголосовали 306 выборщиков, Трамп получил 232 голоса.

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