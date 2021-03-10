Врач рассказал о живущих в рыбе и мясе опасных паразитах

Врач-инфекционист, гастроэнтеролог, гепатолог и паразитолог Ольга Агринская в беседе с корреспондентом телеканала «360» в среду, 10 марта, рассказала об опасности для здоровья при употреблении в пищу свинины, подвергшейся недостаточной термической обработке и приобретенной в местах несанкционированной торговли, а также мяса диких животных, кабанятины и медвежатины.

По словам специалиста, употребляя такое мясо, человек может заразиться паразитарным заболеванием, трихинеллезом.

«При поедании зараженного мяса личинки выходят из капсул и в течение трех суток достигают половой зрелости. Симптомы заболевания — отеке век, глаз, лица, повышение температуры тела до 39-40 градусов, сильные мышечные боли. На коже может появиться сыпь, напоминающая аллергическую реакцию», — рассказала врач.

Помимо этого, отметила Агринская, не менее опасными являются морепродукты, из-за которых можно заразиться анизакидозом. К ним относятся морские млекопитающие, хищные морские рыбы и рыбоядные птицы. Кроме того, опасность представляют моллюски, ракообразные.

«Человек заражается при употреблении в пищу морских рыб и морепродуктов, в которых содержатся жизнеспособные личинки», — рассказала врач.

Для обеззараживания морепродуктов от личинок можно прибегнуть к их заморозке или нагреванию. Поедая недостаточно обработанную морскую рыбу, раков и некоторые виды крабов можно заразиться китайской двуусткой и легочной двуусткой. В этой связи в Китае и на Дальнем Востоке лучше отказаться от употребления рыбных блюд, поскольку именно там чаще всего встречаются клонорхоз и парагонимоз.

Агринская рассказала, что проверяться на паразитарные заболевания нет смысла при отсутствии жалоб, достаточно будет соблюдать меры предосторожности.

9 марта специалист по питанию Баварского центра потребителей Даниэла Крел рассказал, что рыба является полезным для здоровья продуктом и должна быть в рационе один-два раза в неделю, поскольку в ней содержатся полезные жиры омега-3 и йод, однако следует помнить, что рыба может быть заражена ртутью.