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Полиция Бельгии ликвидировала крупную сеть наркоторговцев

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Бельгийская полиция в результате масштабной операции по борьбе с наркомафией, конфисковала во вторник, 9 марта, более 17 т кокаина и арестовала 48 человек. Об этом сообщил федеральный прокурор Бельгии Фредерик Ван Лёв на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

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По его информации, в операции приняли участие 1,5 тыс. полицейских, было проведено 200 обысков, задержаны 48 человек, которым в ближайшее время будут предъявлены обвинения.

Правоохранители конфисковали свыше 17 т кокаина, 12 единиц огнестрельного оружия, полицейскую форму, контейнеры с маячками GPS и €1,2 млн.

«Данная операция стала одной из самых крупных в истории на территории Бельгии», — подчеркнул Ван Лёв. Как пояснил федеральный прокурор, целью операции стала ликвидация разветвленной международной преступной сети под названием Sky ECC, основной деятельностью которой была контрабанда наркотиков. По его словам, операция позволила полностью ликвидировать данную преступную организацию.

Расследование велось в течение двух лет, его центральным элементом стало выявление, перехват и расшифровка сообщений, которыми обменивались члены группировки. Контрабандисты использовали специальные телефоны, внешне не отличающиеся от обычных смартфонов, на которых была предустановлена специальная система шифрования сообщений.

Бельгия является одной из ключевых стран международного наркотрафика в Европе. В 2020 году в главном морском порту страны — Антверпене было обнаружено и конфисковано 65,5 тонн кокаина, что является абсолютным рекордом. За последние 8 лет объем наркотрафика через Бельгию увеличился в 14 раз.

22 января британские пограничники перехватили партию кокаина весом 946 кг, наркотики находились в контейнере с грузом бананов. Судно с контейнером на борту пришвартовалось в порту Саутгемптона. Местом назначения груза из Колумбии был указан бельгийский город Антверпен.

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