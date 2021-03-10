Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Диетолог дала совет по приготовлению низкокалорийных блинов
Армия
Военные отразили атаку подводных диверсантов на учениях в Тартусе
Наука
На предприятии «Росатома» разработали ракету-ловушку для беспилотников
Общество
Врач рассказал о способе избежать болей в спине
Мир
Глава МИД Британии обсудит в Эстонии и Норвегии «российскую угрозу»
Спорт
Четыре россиянина попали в сборную разочарований НХЛ по версии The Athletic
Армия
Истребители МиГ-31 показали перехват «нарушителя» за полярным кругом
Спорт
«Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов и вышел в 1/4 финал турнира
Наука
Маск назвал причину взрыва космического корабля Starship
Сюжет:

В Японии за сутки выявили еще девять случаев аллергии на вакцину Pfizer

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Не менее девяти новых случаев проявления анафилаксии выявлено за сутки среди жителей Японии, прошедших вакцинацию от коронавируса препаратом американской компании Pfizer. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии в среду, 10 марта.

Бойкот и девичья фамилия: как COVID изменит вековую традицию Японии
Премьер Суга уже вселил надежду в защитников семейных прав

Таким образом, общее число подобных случаев в Японии достигло 17. Отмечается, что случаи аллергической реакции зафиксировали у женщин в возрасте от 20 до 50 лет, которым сделали прививку 8 марта.

После введения вакцины у пациентов выявили такие симптомы, как зуд, тошнота и затрудненное дыхание. Врачи дали им противоаллергенные препараты, которые справились симптомами. При этом пять человек были госпитализированы для дальнейшего наблюдения.

Первый случай анафилаксии после вакцинации препаратом Pfizer был выявлен в Японии 5 марта. Инцидент произошел с женщиной в возрасте от 30 до 40 лет. В течение пяти минут после введения вакцины у нее возникли кашель, отек век и зуд по всему телу, однако после приема лекарств ее состояние улучшилось.

2 марта сообщалось, что в Японии пожилая женщина скончалась после прививки от коронавируса вакциной Pfizer, передает НСН. 60-летняя женщина не имела заболеваний или аллергических реакций. Ее вакцинировали 26 февраля внутримышечно препаратом Comirnaty (производство Pfizer).

По предварительной информации, смерть наступила от субарахноидального кровоизлияния. Эксперты планируют провести исследование, чтобы выяснить, была ли смерть пациентки связана непосредственно с вакцинацией.

В конце прошлого месяца японский аналитик Кадзухико Фудзи сравнил различные вакцины от коронавируса и признал эффективность российского препарата «Спутник V». Эксперт призвал рассмотреть задействование этого препарата в Японии в среднесрочной перспективе.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021