В Японии за сутки выявили еще девять случаев аллергии на вакцину Pfizer

Не менее девяти новых случаев проявления анафилаксии выявлено за сутки среди жителей Японии, прошедших вакцинацию от коронавируса препаратом американской компании Pfizer. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии в среду, 10 марта.

Таким образом, общее число подобных случаев в Японии достигло 17. Отмечается, что случаи аллергической реакции зафиксировали у женщин в возрасте от 20 до 50 лет, которым сделали прививку 8 марта.

После введения вакцины у пациентов выявили такие симптомы, как зуд, тошнота и затрудненное дыхание. Врачи дали им противоаллергенные препараты, которые справились симптомами. При этом пять человек были госпитализированы для дальнейшего наблюдения.

Первый случай анафилаксии после вакцинации препаратом Pfizer был выявлен в Японии 5 марта. Инцидент произошел с женщиной в возрасте от 30 до 40 лет. В течение пяти минут после введения вакцины у нее возникли кашель, отек век и зуд по всему телу, однако после приема лекарств ее состояние улучшилось.

2 марта сообщалось, что в Японии пожилая женщина скончалась после прививки от коронавируса вакциной Pfizer, передает НСН. 60-летняя женщина не имела заболеваний или аллергических реакций. Ее вакцинировали 26 февраля внутримышечно препаратом Comirnaty (производство Pfizer).

По предварительной информации, смерть наступила от субарахноидального кровоизлияния. Эксперты планируют провести исследование, чтобы выяснить, была ли смерть пациентки связана непосредственно с вакцинацией.

В конце прошлого месяца японский аналитик Кадзухико Фудзи сравнил различные вакцины от коронавируса и признал эффективность российского препарата «Спутник V». Эксперт призвал рассмотреть задействование этого препарата в Японии в среднесрочной перспективе.