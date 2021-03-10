Франция заявила о первых военных учениях в космосе

Французские военнослужащие впервые в истории вооруженных сил страны приступили к учениям в космосе, сообщает телеканал «Известия».

Учения носят название AsterX в честь французского спутника Asterix, который был запущен в 1965 году.

В процессе учений будет осуществлена проверка возможностей реагирования соответствующих подразделений на потенциально опасные события, такие как обнаружение в космическом пространстве угрожающих объектов или спутников-шпионов.

Глава командования Космических сил Франции Мишель Фридлинг назвал учения «тест-стрессом для систем», отметив, что они являются первыми не только для французской армии, но и для всей Европы.

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