Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Масочный режим в Москве могут продлить и после весны
Общество
Песков заявил о потерянном Россией годе развития из-за пандемии
Общество
В России предложили запретить иноагентам вести предвыборную агитацию
Общество
Эксперты рассказали о новой схеме телефонного мошенничества
Общество
Источник сообщил о задержании главы минздрава Республики Алтай
Общество
Эксперт назвал способ позвонить абоненту при пребывании в «черном списке»
Мир
Трамп захотел проголосовать по почте на местных выборах в штате Флорида
Общество
Врач рассказал о живущих в рыбе и мясе опасных паразитах
Армия
Военные отразили атаку подводных диверсантов на учениях в Тартусе

Россияне назвали самые ожидаемые научные открытия

0
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне в первую очередь ждут открытий и инноваций в сфере медицины и фармакологии, передает результаты опроса телеканал «Известия».

Так, 62% респондентов заявили, что открытия именно в этой сфере сегодня больше всего необходимы человечеству. В частности, опрошенные отметили достижения в лечении онкологических заболеваний и создании качественных медикаментов, в том числе вакцин (по 9%), открытия в области вирусологии (8%) и способах продления жизни (4%).

Также россияне указали на важность развития гуманитарных сфер: психологии (22%) и экономики (19%), они впервые заняли второе и третье место соответственно. 11% опрошенных ждут разработки новых образовательных методик и открытий в сфере детской психологии, решений проблемы воспитания и развития нравственности у подрастающего поколения. 5% респондентов надеются на решение экономических проблем, устранения социального неравенства и роста уровня жизни.

На четвертом месте — развитие IT-технологий, электроники (19%). В этой области россияне ожидают усовершенствования компьютеров, дальнейшего внедрения в повседневную жизнь автоматизации, развития искусственного интеллекта.

17% опрошенных отметили важность развития в сфере нанотехнологий, 16% назвали приоритетным развитие сферы космоса и авиации, а 15% — сферы автомобиле- и машиностроения.

Исследование проводилось Институтом современных медиа (MOMRI) 12–13 декабря среди россиян старше 18 лет.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021