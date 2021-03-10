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Врач рассказал о способе избежать болей в спине
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Врач рассказал о способе избежать болей в спине

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Врач-остеопат, доктор медицинских наук, член Российской остеопатической ассоциации Владимир Фролов в эфире «Радио 1» во вторник, 9 марта, назвал способ избежать болей в спине.

По словам специалиста, в этом могут помочь регулярные занятия скандинавской ходьбой. Это не травмоопасно, но помогает тренировать сердечно-сосудистую и дыхательную системы, отмечает НСН.

Между тем, врач отметил, что, по крайней мере, на начальном этапе нужно заниматься под руководством тренера.

Кроме того, специалист предостерег от решения проблем с болью в спине и суставах с помощью анальгетиков, поскольку это лишь маскирует проблему, но не решает ее.

11 февраля врач-ангионевролог Евгений Широков перечислил необычные причины головной боли. По его словам, головные боли не всегда свидетельствуют о каком-либо заболевании, а могут быть связаны с изменением образа жизни.

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