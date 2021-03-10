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Глава МИД Британии обсудит в Эстонии и Норвегии «российскую угрозу»
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Глава МИД Британии обсудит в Эстонии и Норвегии «российскую угрозу»

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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб 10-11 марта посетит Эстонию и Норвегию и в рамках визита обсудит «угрозу региональной безопасности со стороны России» и вопросы глобального изменения климата. Об этом сообщается в заявлении британского внешнеполитического ведомства в среду.

Так, 10 марта глава МИДа Британии посетит Таллин и встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Он также будет присутствовать на переговорах с участием представителей Литвы и Латвии с целью обсуждения региональной безопасности и восстановления экономики после пандемии коронавирусной инфекции.

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Отмечается, что планируется подписание соглашения, подтверждающее партнерство Великобритании с Эстонией в сфере обороны и направленное на двустороннее укрепление сотрудничества.

11 марта Рааб прибудет в Осло, он проведет переговоры с норвежским министром иностранных дел Ине Эриксен Сёрейде и примет участие в совместном заседании глав МИД Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции. Министры планируют обсудить международную безопасность, в том числе «угрозы со стороны враждебных государств», а также изменения климата.

В Норвегии Рааб также подпишет меморандум о взаимопонимании с Норвегией, который призван усилить сотрудничество в научной сфере.

Сам британский министр заявил, что именно соседние государства наиболее остро чувствуют угрозу безопасности, которую представляет Россия. Он также заверил, что Великобритания привержена делу поддержки партнеров в Северном и Балтийском регионах, как в военном плане, так и в борьбе с дестабилизирующей деятельностью.

5 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США и Великобритания обсуждают возможность введения дополнительных санкций в отношении России за якобы использование химического оружия.

По данным источников, Великобритания намерена действовать через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Вашингтон, в свою очередь, собирается ввести очередной пакет санкций при условии, если Россия не даст гарантии отказа от применения химоружия и не предоставит инспекциям доступ к объектам, где оно якобы находится. В этом случае США воспользуются «актом Магнитского».

Отмечается, что санкции, связанные с российским госдолгом, будут приняты при условии, что такие же меры примут и в Европе.

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