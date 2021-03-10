Четыре россиянина попали в сборную разочарований НХЛ по версии The Athletic

Издание The Athletic во вторник, 9 марта, составило символическую сборную хоккеистов, разочаровавших своей игрой в первой части регулярного чемпионата НХЛ.

В команду вошли сразу четыре россиянина: нападающие Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Никита Гусев («Нью-Джерси Дэвилз») и вратарь Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»).

Овечкин, который занимает седьмое место в списке снайперов НХЛ, в 20 матчах нынешнего сезона забросил 8 шайб, полезность «–9». На счету Малкина 24 игры 6 шайб и полезность «–6», у Гусева 2 шайбы в 16 матчах при полезности «–9», Бобровский имеет на своем счету больше 3 пропущенных шайб за игру.

Также в символической сборной разочарований первый номер драфта-2020 нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Алексис Лафреньер и его одноклубник Мика Зибанежад, звезда «Сан-Хосе Шаркс» защитник Эрик Карлссон и другие хоккеисты.

4 марта стало известно, что капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заплатит $5 тыс. за запрещенный прием во время игры с «Бостоном». Россиянина оштрафовали за то, что он ударил соперника клюшкой в пах.