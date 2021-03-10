Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Губернатора Нью-Йорка в шестой раз обвинили в домогательствах
Происшествия
Пожар произошел в здании бывшего кинотеатра «Ленинград» в Москве
Общество
Голикова заявила о возможности прививок от COVID-19 стать регулярными
Культура
Для жителей Подмосковья подготовили праздничную программу на Масленицу
Спорт
Дортмундская «Боруссия» первой вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
Общество
Эксперт рассказал о возможных колебаниях заболеваемости COVID-19 при оттепели
Мир
Пентагон намерен продлить пребывание нацгвардии у конгресса США до мая
Культура
Народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий умер на 96-м году жизни
Мир
Глава КГБ Белоруссии заявил о предотвращении терактов в стране

Четыре россиянина попали в сборную разочарований НХЛ по версии The Athletic

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Издание The Athletic во вторник, 9 марта, составило символическую сборную хоккеистов, разочаровавших своей игрой в первой части регулярного чемпионата НХЛ.

В команду вошли сразу четыре россиянина: нападающие Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Никита Гусев («Нью-Джерси Дэвилз») и вратарь Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»).

Овечкин, который занимает седьмое место в списке снайперов НХЛ, в 20 матчах нынешнего сезона забросил 8 шайб, полезность «–9». На счету Малкина 24 игры 6 шайб и полезность «–6», у Гусева 2 шайбы в 16 матчах при полезности «–9», Бобровский имеет на своем счету больше 3 пропущенных шайб за игру.

Также в символической сборной разочарований первый номер драфта-2020 нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Алексис Лафреньер и его одноклубник Мика Зибанежад, звезда «Сан-Хосе Шаркс» защитник Эрик Карлссон и другие хоккеисты.

4 марта стало известно, что капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заплатит $5 тыс. за запрещенный прием во время игры с «Бостоном». Россиянина оштрафовали за то, что он ударил соперника клюшкой в пах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021