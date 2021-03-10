КГБ Белоруссии сообщил о трех сценариях протестов в конце марта

Спецслужбам Белоруссии известно о трех сценариях протестов 25-27 марта, на которых предполагаются в том числе столкновения граждан с силовиками. Об этом заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1» глава КГБ страны Иван Тертель.

По его словам, к организации протестов могут быть причастны «политэмигрантские подрывные центры», расположенные за рубежом. Кроме того, основной поток их средств направлен на дестабилизацию ситуации в этот период.

Тертель отметил, что среди сценариев проведения протестов подразумевается заявка на проведение Дня воли со сборов людей на площади Якуба Коласа, марша к театру оперы и балета, а также неконтролируемым выходом людей и столкновениями с правоохранителями.

Еще один сценарий предполагает подачу заявки на проведение мероприятий у площади Бангалор, а также последующая несанкционированная акция в центре Минска и провокации в отношении силовиков.

В третьем варианте предполагается отсутствие разрешения на заявку отслеживания ситуации, информационная манипуляция и ориентирование на координаторов и домовые чаты. В этом варианте также возможны столкновения протестующих и сотрудников правоохранительных ведомств.

Также в этом интервью Тертель рассказал, что в Белоруссии были пресечены теракты в отношении объектов госведомств и отдельных должностных лиц. По его словaм, в стрaне плaнировались террористические aкты, в том числе с угрозой гибели большого количествa людей.

В конце февраля бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, что при «сильном давлении» лидер страны Александр Лукашенко может уйти в отставку уже весной текущего года.

9 августа 2020 года в республике состоялись выборы президента. По данным ЦИК, по итогам голосования Лукашенко был переизбран на новый срок в шестой раз. Оппозиция и страны Запада отказались признавать результаты выборов и призвали Лукашенко уйти в отставку. С августа в республике продолжаются акции протеста.

Оппозиция и западные страны отказались признавать результаты выборов и призвали Лукашенко уйти в отставку. Экс-кандидат в президенты провела ряд встреч с лидерами стран Евросоюза и призвала Брюссель усилить давление на Минск.