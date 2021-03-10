Прокурор Нью-Йорка запросил данные о выданном компании Трампа кредите

Прокурор американского округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) Сайрус Вэнс в рамках проводимого расследования запросил у американской фирмы Fortress Investment Management информацию о кредите, который она выдала компании бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил во вторник, 9 марта, телеканал СNN со ссылкой на источники.

По данным канала, аппарат Вэнса направил руководству фирмы повестку с требованием предоставить документы, касающиеся выдачи кредита в размере $130 млн компании Trump Organization на строительство небоскреба в Чикаго (штат Иллинойс). Следствие пытается выяснить завышало ли искусственно Trump Organization стоимость своих активов, чтобы получить кредиты на более выгодных условиях. Отмечается, что прокурор направил запрос в прошлом году, однако ранее об этом не сообщалось.

Этот и ряд других кредитов компания Трампа получила в 2005 году. К 2012 году Fortress Investment Management списала ей долги примерно на $100 млн в рамках сделки. Вэнс, в частности, проверяет, представила ли Trump Organization надлежащую отчетность властям о данном списании, а также выплатила ли она в необходимом объеме налоги.

Вэнс с 2019 года добивался от американского подразделения базирующейся во Франции фирмы Mazars предоставления данных о налоговых отчислениях Трампа и Trump Organization. Прокурор проводил разбирательство, которое касалось роли, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что вступали в прошлом в интимную связь с ним, а также возможных нарушений в налоговой и банковской сферах.

В феврале Вэнс получил доступ к указанным документам Mazars. Компания ранее готовила финансовую отчетность Трампа, членов его семьи, а также его бизнеса. Республиканец безуспешно пытался через суд прекратить начатое Вэнсом разбирательство.

Политические оппоненты Трампа еще со времен президентской гонки 2016 года в стране требуют от него опубликовать налоговые декларации, тот под разными предлогами отказывается это сделать.

23 февраля, стало известно, что экс-президент США назвал «охотой на ведьм» решение Верховного суда не препятствовать передаче его налоговых деклараций прокурору. Он подчеркнул, что подобная практика преследования политических оппонентов с использованием судебных инструментов наносит урон демократии в США.

14 февраля издание The Wall Street Journal сообщило, что прокуратура Нью-Йорка расширила расследование относительно финансовой деятельности бывшего президента США в связи со сделками в сфере недвижимости на Манхэттене.

По информации издания, власти заинтересовались займами, которые Трамп получил от нескольких дочерних фирм компании Ladder Capital, занимающейся ипотечными кредитами, на общую сумму около $280 млн.