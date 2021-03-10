Женщина в Литве умерла после вакцинации от коронавируса

Женщина скончалась после вакцинации от коронавирусной инфекции в литовском городе Паневежисе, однако врачи не связывают ее смерть с прививкой. Об этом сообщило радио Литвы на своем сайте во вторник, 9 марта.

Отмечается, что женщина 1941 года рождения была вакцинирована препаратом Pfizer-BioNTech. Кроме того, у нее был кардиостимулятор.

Как рассказал директор городской станции скорой помощи города Руты Рамошкене, после вакцинации женщина пожаловалась на то, что ей не хватает воздуха. Ей вызвали скорую, однако спасти женщину не удалось.

Рамошкене добавил, что такого внезапного эффекта от вакцины быть не могло. Он предполагает, что женщина столкнулась со стрессом, кроме того, у нее были проблемы со здоровьем.

Ранее 9 марта сообщалось, что в Латвии временно приостановили использование вакцины от коронавируса производства AstraZeneca с серийным номером ABV5300 в связи с выявленными проблемами со здоровьем у пациентов после прививки этим препаратом.

Также 9 марта стало известно, что министр здравоохранения Австралии Грег Хант госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию спустя два дня после вакцинации от коронавируса. В заявление канцелярии Ханта говорилось, что он привился препаратом AstraZeneca.

3 марта в Эстонии сотрудник спасательного департамента умер после вакцинации препаратом AstraZeneca. В тот же день стало известно, что в Южной Корее после прививки этим же препаратом скончались два пациента в возрасте 50 и 63 лет. Врачи выясняют, могла ли смерть этих людей быть связана с действием вакцины.