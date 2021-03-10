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Пожар произошел в здании бывшего кинотеатра «Ленинград» в Москве

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В здании бывшего кинотеатра «Ленинград» в Москве произошел пожар. Об этом во вторник, 9 марта, сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, возгорание произошло в четырехэтажном кирпичном здании на Новопесчаной улице, дом 12.

Здание в настоящее время находится на реконструкции. В результате ЧП никто не пострадал. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, пожарные обнаружили два очага возгорания — в зале на третьем этаже горели демонтированные кресла, мебель и оборудование на площади 60 кв. м, на сцене — 40 кв. м.

В 21:21 возгорание было локализовано, пишет агентство городских новостей «Москва». В 21.43 пожар был полностью потушен.

Из-за возгорания здания кинотеатра «Ленинград» движение на Новопесчаной улице ограничили до одного ряда. Движение не было затруднено, отмечает телеканал «360».

9 марта сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за повторное нарушение требований пожарной безопасности, если оно произошло на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска.

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