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В торговой отрасли опасаются исчезновения из продажи некоторых гаджетов

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Из-за неясных формулировок в законопроекте о штрафах — спутнике основного законопроекта, обязывающего продавать в России электронику с предустановленными на нее отечественными приложениями — с полок магазинов могут исчезнуть некоторые модели гаджетов. Об опасениях заявили в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, в нее входят в том числе Apple, Intel, Samsung, Sony, Philips, HP).

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Как сообщил «Известиям» директор по связям с общественностью РАТЭК Антон Гуськов, добросовестные компании могут не успеть подготовиться к исполнению требований закона и в связи с этим не будут продавать некоторые устройства. При этом пока до конца непонятные юридические основания взаимодействия производителей устройств и разработчиков приложений. Гуськов добавил, что в данный момент стороны обсуждают эти механизмы, но процесс идет сложно и еще займет какое-то время.

Норма об обязательной предустановке российского ПО закреплена в законе о защите прав потребителей. Значит, ответственность должны нести все — производитель, импортер и продавец, полагает Антон Гуськов. Представитель РАТЭК добавил, что проверять будут непосредственно факт продажи конечному потребителю, то есть офлайн- или интернет-магазин производителя, именно они будут нести ответственность перед надзором.

«Мы опасаемся неготовности надзора в этом вопросе. Ответ на наше обращение мы пока не получили, но срок вступления в силу ответственности всё же изменили с апреля на 1 июля», — резюмировал представитель ассоциации.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С полок долой: из магазинов могут исчезнуть некоторые гаджеты

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