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Эксперт рассказал о возможных колебаниях заболеваемости COVID-19 при оттепели

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Суточные колебания заболеваемости коронавируса возможны весной, когда начнется оттепель и температура поднимется выше нуля. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов во вторник, 9 марта.

По его словам, повышение температуры, оттепель и слякоть создают благоприятные условия для циркуляции вирусных респираторных заболеваний, в том числе и коронавирусных инфекций.

При этом Горелов отметил, что ожидать значимого подъема заболеваемости не стоит, однако следует по-прежнему соблюдать меры профилактики и защиты от коронавируса, а также ответственно подойти к вопросу вакцинации, пишет ТАСС.

За прошедшие сутки в России было выявлено 9445 новых случаев COVID-19. Всего по состоянию на 9 марта в стране выявлено 4 342 474 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 89 809 летальных исходов, выздоровели 3 932 177 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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