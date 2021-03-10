Эксперт рассказал о возможных колебаниях заболеваемости COVID-19 при оттепели

Суточные колебания заболеваемости коронавируса возможны весной, когда начнется оттепель и температура поднимется выше нуля. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов во вторник, 9 марта.

По его словам, повышение температуры, оттепель и слякоть создают благоприятные условия для циркуляции вирусных респираторных заболеваний, в том числе и коронавирусных инфекций.

При этом Горелов отметил, что ожидать значимого подъема заболеваемости не стоит, однако следует по-прежнему соблюдать меры профилактики и защиты от коронавируса, а также ответственно подойти к вопросу вакцинации, пишет ТАСС.

За прошедшие сутки в России было выявлено 9445 новых случаев COVID-19. Всего по состоянию на 9 марта в стране выявлено 4 342 474 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 89 809 летальных исходов, выздоровели 3 932 177 человек.

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