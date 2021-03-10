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Пентагон намерен продлить пребывание нацгвардии у конгресса США до мая

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Министерство обороны США намерено одобрить запрос полиции Капитолия о продлении охраны военнослужащими нацгвардии территории вокруг конгресса и самого комплекса до мая. Об этом со ссылкой на представителей военного ведомства сообщил телеканал ABC во вторник, 9 марта.

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Это решение подчеркивает озабоченность по поводу безопасности Капитолия. Правоохранительные органы по-прежнему находятся в усиленном положении безопасности в ответ на разведданные, предполагающие возможные угрозы в адрес Капитолия со стороны групп ополченцев.

Отмечается, что окончательное решение о продлении охраны еще не принято. При этом источники утверждают, что шеф Пентагона Ллойд Остин намерен удовлетворить запрос полиции Капитолия.

Изначально силы нацгвардии были развернуты на территории вокруг конгресса США после беспорядков, произошедших 6 января, срок их пребывания истекает 12 марта.

3 марта сообщалось, что полиция Капитолия США получила информацию о возможном сговоре с целью незаконного проникновения 4 марта в здание американского конгресса.

6 января состоялся штурм Капитолия, тогда сторонники на тот момент действующего президента США Дональда Трампа после митинга ворвались в здание конгресса. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

21 февраля кандидат на пост главы минюста США генеральный прокурор страны Меррик Гарленд пообещал привлечь к ответственности участников беспорядков в конгрессе. По словам Гарленда, январские события — это «гнусное нападение», целью которого стал подрыв демократии и мирной передачи власти 46-му президенту Штатов Джо Байдену.

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