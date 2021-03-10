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Народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий умер на 96-м году жизни

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Актер театра и кино, народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий скончался на 96-м году жизни. Об этом сообщил художественный руководитель Академического театра имени Веры Комиссаржевской Виктор Новиков во вторник, 9 марта.

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По его словам, Конопацкий скончался 8 марта в норвежском городе Тронхейм, где жил последние годы. Новиков отметил, что артист около 30 лет был актером труппы театра имени Веры Комиссаржевской, пишет ТАСС.

Иосиф Конопацкий известен зрителям по таким фильмам, как «Иду на грозу», «Начальник Чукотки», «Мятежная застава», «Ход белой королевы», «Не болит голова у дятла», «Время летать» и др.

Он вышел на пенсию в 2000 году, но с актерской профессией не расставался. Даже в преклонном возрасте он выступал с поэтическими концертами в Санкт-Петербурге, а также в городах Норвегии, Исландии и Германии.

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