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Бархатные тапочки Уинстона Черчилля продали на аукционе за $54,2 тыс.

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Тапочки бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля были проданы на торгах за £39 тыс. ($54,2 тыс.). Об этом во вторник, 9 марта, сообщается на сайте аукционного дома Bellmans, расположенного в английском графстве Западный Сассекс.

Отмечается, что темно-синие вельветовые тапочки с инициалами WSC золотого цвета Черчилль часто носил во время своего второго срока на посту главы правительства в период с 1951 по 1955 год. Имя покупателя не разглашается, известно только, что покупателем выступил частный британский коллекционер.

Оценочная стоимость тапочек экс-премьера, который, согласно различным опросам в Соединенном Королевстве, признан одним из величайших британцев за всю историю, составляла £10–15 тыс. ($14–21 тыс.).

Также с молотка за £18,3 тыс. ($25,4 тыс.), учитывая комиссию аукционного дома, ушел бокал для бренди примерно 1960 года, тоже принадлежавший Черчиллю. Его предварительная стоимость составляла £7–10 тыс. ($10–14 тыс.).

«Подготовка к аукциону была волнительным моментом. Сэр Уинстон Черчилль по-прежнему глубоко уважаем по всему миру. К обоим предметам проявлялся огромный интерес от потенциальных покупателей из различных стран», — пояснил представитель Bellmans Джулиан Динин. Он уточнил, что ранее тапочки и бокал Черчилля находились во владении одного коллекционера, который приобрел их в 1998 году на аукционе Sotheby's у родственников бывшего главы кабинета министров.

Ранее, 1 марта, в аукционном доме Christie's рассказали, что Анджелина Джоли продала картину кисти Черчилля за рекордные $11,6 млн. Работа «Башня мечети Кутубия» была написана в 1943 году. Полотно в подарок получил президент США Франклин Рузвельт.

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