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Глава КГБ Белоруссии заявил о предотвращении терактов в стране

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В Белоруссии были пресечены теракты в отношении объектов госведомств и отдельных должностных лиц. Об этом в интервью телекaналу «Беларусь 1» рассказал глава КГБ страны Иван Тертель во вторник, 9 марта.

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По его словaм, в стрaне плaнировались террористические aкты, в том числе с угрозой гибели большого количествa людей.

«К сожaлению, это прaвда, это тa реaльная действительность, в которой мы в нaстоящее время живем. И мы принимaем соответствующие меры», — заявил глава КГБ Белоруссии.

Тертель также добавил, что на территории страны были обнаружены тайники с большим количеством взрывчатки, оружия и дистанционными средствами по подрыву различных объектов.

Глава КГБ констатировал, что для республики раньше подобные ситуации были нехарактерны.

«К сожалению, на протяжении последнего периода, я говорю о месяцах, прошедшем полугодии, мы фиксируем резкую активизацию террористических угроз в отношении нашего государства. Они исходят с территории соседних государств», — сообщил он.

Ранее Тертель рассказал, что ведомство располагает информацией о планах конкретных лиц дестабилизировать ситуацию в Белоруссии в период с 25 по 27 марта.

В конце февраля бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, что при «сильном давлении» лидер страны Александр Лукашенко может уйти в отставку уже весной текущего года.

9 августа 2020 года в республике состоялись выборы президента. По данным ЦИК, по итогам голосования Лукашенко был переизбран на новый срок в шестой раз. Оппозиция и страны Запада отказались признавать результаты выборов и призвали Лукашенко уйти в отставку. С августа в республике продолжаются акции протеста.

Оппозиция и западные страны отказались признавать результаты выборов и призвали Лукашенко уйти в отставку. Экс-кандидат в президенты провела ряд встреч с лидерами стран Евросоюза и призвала Брюссель усилить давление на Минск.

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