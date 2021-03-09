Логистический центр Туркменистана появится в Астраханской области

Создание логистического центра Туркменистана на территории Астраханской области обсудили на встрече генерального директора особой экономической зоны «Лотос» Сергея Милушкина и консула Туркменистана в Астрахани Гуйча Гараева.

Сергей Милушкин отметил, что территория возводимой по решению правительства России в районе порта Оля портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ) рассматривается как площадка для оптимизации товарных потоков и усиления конкурентоспособности, инвестиционной деятельности, обеспечения экономического инструментария для плодотворной работы экспедиторских и транспортных компаний. Поэтому вполне логичными являются планы Туркменистана разместить логистический центр именно на площадке ПОЭЗ, передает «Астрахань 24».

В итоге достигнута договорённость об организации встречи в режиме онлайн профильных структур Туркменистана и Астраханской области для детального обсуждения практических вопросов создания логистического центра.