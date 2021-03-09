Детскую школу искусств хотят построить в Черниговке Самарской области

В Самарской области продолжается реализация программы по капитальному ремонту и строительству сельских домов культуры в муниципальных районах в рамках национального проекта «Культура». План на этот год включает обновление 14 учреждений.

Сейчас прорабатывается вопрос строительства детской школы искусств в селе Большая Черниговка, а также двух домов культуры в селе Тимашево Кинель-Черкасского района и в поселке Глушицкий Большечерниговского района, передает НИА «Самара».

В 2021 году строительные и ремонтные работы планируется провести в 10 сельских и районных домах культуры, а также в четырех детских школах искусств.