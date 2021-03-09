Школьный автобус попал в аварию на Кубани. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщил «Интерфакс» во вторник, 9 марта.

По предварительным данным, авария произошла на дороге Майкоп — Усть-Лабинск. Столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате происшествия пострадали два человека, в том числе один несовершеннолетний пассажир автобуса.

7 марта сообщалось о смерти двух человек в результате ДТП с участием двух грузовиков и пассажирского автобуса на трассе в Башкирии. Известно, что в салоне автобуса находились 39 человек, из которых пострадали водитель автобуса и один несовершеннолетний.