Депутат ГД раскритиковала посещение консулом Польши акции в Бресте

Польские чиновники своим посещением акции, где прославляется геноцид белорусов, «догнали и перегнали» своих украинских коллег, которые героизируют карателей из «Украинской повстанческой армии» (УПА, запрещена в РФ). Такое мнение выразила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина во вторник, 9 марта.

По ее словам, участие дипломата в акциях, которые прославляют «геноцид белорусов по этническому признаку», говорит о подлинном отношении нынешних польских властей к белорусскому народу. Панина назвала подобное поведение дном, а также отметила, что представить себе подобное в дипломатической практике какой-либо другой страны трудно.

Парламентарий добавила, что, несмотря на все патетические заявления о поддержке свободы и демократии, а также о необходимости защищать суверенитет Белоруссии якобы от поглощения Россией, Варшава в действительности испытывает презрение к белорусам и считает их людьми третьего сорта, пишет «РИА Новости».

Ранее в этот же день Минск призвал консула генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка покинуть Белоруссию. Причиной такого решения белорусских властей стало участие польского дипломата в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». Оно прошло в Бресте 28 февраля с участием представителей неправительственных и молодежных организаций, связанных с Польшей, отметили в министерстве.

Также 9 марта в МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский, которому вручили ноту протеста в связи с участием Тимофеюка в подобном мероприятии. В документе консулу предложено покинуть территорию Белоруссии.

«Проклятыми солдатами» называют участников вооруженного антисоветского подполья в 1940–1950-х годов. Ромуальд Райс был его активистом. Его казнили за геноцид белорусов в 1948 году.

При этом в марте 2019 года Институт национальной памяти Польши (IPN) оправдал Райса. В организации заявили, что его действия не носили преднамеренного характера с целью уничтожения белорусской или православной общины на польской территории. После этого посол Польши в Минске Артур Михальски был вызван в министерство иностранных дел Белоруссии для дачи пояснений.