Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
«Спутник V» одобрили для экстренного применения в Зимбабве
Наука
Ученые предрекли России катастрофически долгое лето
Мир
На Украине 60% медиков отказались прививаться от COVID-19
Спорт
ЦСКА победил «Спартак» и выиграл серию первого раунда плей-офф КХЛ
Мир
Лавров обсудил содействие нормализации в Ливии с главой МИД Египта
Мир
КГБ Белоруссии сообщил о готовящихся протестах в стране
Мир
Оппозиция Армении озвучила свои условия Пашиняну
Мир
На Украине выразили недовольство темпами вакцинации от COVID-19
Культура
Фильм Кончаловского вошел в шорт-лист премии BAFTA
Сюжет:

Фрунзенский мост отремонтируют в Омске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Завершены аукционы на ремонт дорог в Центральном и Кировском округах Омска. Общая сумма контрактов превышает 600 млн рублей, сообщили в пресс-службе горадминистрации. Компания «СФ Континент» за 315 млн рублей приведет в порядок улицы Левобережья: Дмитриева, 3-я Енисейскую, Крупской, дублеры улиц Лукашевича и Перелета.

Контракт на ремонт улиц Почтовой, Булатова, Маршала Жукова и Фрунзенского моста отдали ООО «АртРемСтрой». Работы оценили в 291 млн рублей, пишет ИА «Город55». Они должны начаться в апреле, ремонт будет идти в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По данным департамента городского хозяйства, в результате торгов удалось сэкономить 66 млн рублей. Эти средства направят на участки из резервного списка.

Напомним, в Омске в ближайшие два года планируют потратить 1,5 млрд рублей на дорожный ремонт. В первую очередь работы пройдут на участках, ведущих к школам и соцобъектам, а также на отрезках улично-дорожной сети, обеспечивающих транспортные связи с главными дорожными артериями города. В 2022 году планируется обновить дублер улицы Лукашевича и дублер улицы Перелета. Обе магистрали ведут к «Арене Омск», которая сейчас возводится.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021