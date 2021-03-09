Фрунзенский мост отремонтируют в Омске

Завершены аукционы на ремонт дорог в Центральном и Кировском округах Омска. Общая сумма контрактов превышает 600 млн рублей, сообщили в пресс-службе горадминистрации. Компания «СФ Континент» за 315 млн рублей приведет в порядок улицы Левобережья: Дмитриева, 3-я Енисейскую, Крупской, дублеры улиц Лукашевича и Перелета.

Контракт на ремонт улиц Почтовой, Булатова, Маршала Жукова и Фрунзенского моста отдали ООО «АртРемСтрой». Работы оценили в 291 млн рублей, пишет ИА «Город55». Они должны начаться в апреле, ремонт будет идти в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По данным департамента городского хозяйства, в результате торгов удалось сэкономить 66 млн рублей. Эти средства направят на участки из резервного списка.

Напомним, в Омске в ближайшие два года планируют потратить 1,5 млрд рублей на дорожный ремонт. В первую очередь работы пройдут на участках, ведущих к школам и соцобъектам, а также на отрезках улично-дорожной сети, обеспечивающих транспортные связи с главными дорожными артериями города. В 2022 году планируется обновить дублер улицы Лукашевича и дублер улицы Перелета. Обе магистрали ведут к «Арене Омск», которая сейчас возводится.