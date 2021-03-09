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Псаки высказалась о покусавшей охранника собаке Байдена

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Собаки президента США Чемп и Мейджор привыкают к новой среде и новым людям, они скоро вернутся в Белый дом после инцидента с нападением на человека. Об этом 9 марта в ходе брифинга рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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«В понедельник младший из них — Мейджор, был захвачен врасплох появлениям незнакомого человека, и это обернулось реакцией, которая привела к незначительной травме человека», — сказала представитель американской администрации в Twitter. Кто стал жертвой, она не уточнила

Покусанному помогли сотрудники медчасти Белого дома, госпитализация не потребовалась.

По словам Псаки, отъезд собак планировали заранее на время поездки первой леди США Джил Байден на три дня. Животные будут находиться в Делавере.

В ноябре врач Байдена рассказал, что медики зафиксировали у политика два небольших перелома стопы по типу трещины кости. В офисе демократа отметили, что инцидент произошел накануне во время игры с собакой.

Позже демократ уточнил, что травмировал ногу, когда пытался схватить за хвост одного из своих питомцев.

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