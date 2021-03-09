Петр Ян лишился места в рейтинге 10 лучших бойцов UFC

Российский боец ММА Петр Ян лишился места в списке 10 лучших спортсменов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовой категории. Об этом свидетельствуют данные обновленного рейтинга бойцов на сайте UFC.

Так, в настоящее время первое место занимает россиянин Хабиб Нурмагомедов. На второй позиции находится американский боец Джон Джонс, на третьей — нигериец Камару Усман.

Также в десятку лучших входят спортсмены Дастин Порье, Стипе Миочич, Ян Блахович, Дейвесон Фигередо и др.

Поединок между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом прошел 7 марта без зрителей на арене Apex в Лас-Вегасе. Прямую трансляцию проводил телеканал РЕН ТВ. Ян проиграл в бою и лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе в результате дисквалификации.

Бойцы провели четыре раунда. В последнем Ян ударил американца коленом в голову, который, в свою очередь, одним коленом находился на канвасе, что по правилам UFC запрещено. Спасти российского бойца от дисквалификации могло согласие Стерлинга продолжать поединок, но после удара он не смог встать на ноги.

Позднее сообщалось, что Ян принес извинения своему сопернику за нанесение запрещенного удара. Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что организация собирается провести бой-реванш между бойцами. Поединок, по его словам, будет организован в кратчайшие сроки.

В день боя Американское антидопинговое агентство (USADA) протестировало Яна. При этом данных о том, сдавал ли пробу на допинг Стерлинг, нет.