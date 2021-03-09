Елизавета II отказалась подписывать заявление по интервью принца Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II отказалась подписывать «заранее подготовленное заявление» по интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает The Times.

Официальные лица Букингемского дворца говорят о том, что они надеялись на снижение напряженности после заявления, где «чувствуется любовь и тепло». Однако, как сообщает издание, Елизавете II необходимо больше времени для принятия решения.

Ранее в этот день стало известно, что британская королевская семья опечалена трудностями, о которых рассказали в интервью Опре Уинфри герцог и герцогиня Сассекские. Оно вышло в эфир 7 марта поздно вечером по времени США. В Великобритании его показали утром в понедельник.

В ходе него супруга принца Гарри Меган Маркл сообщила, что, до того как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве, но ей администрация дворца отказывала в госпитализации.

Также она рассказала о переживаниях королевской семьи из-за цвета кожи ее ребенка. С кем именно был этот разговор, актриса не уточнила. Как показал опрос, около половины британцев считают, что супруги в ходе интервью повели себя неподобающе.