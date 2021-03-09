Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Обвиняемые в убийстве Карлова отказались признавать вину
Мир
Франция объявила о старте военных учений в космосе
Мир
The National Interest рассказал о возможностях США победить в Арктике
Культура
РКН провел профилактическую беседу с Paramount Comedy из-за «Южного Парка» 
Общество
Россияне назвали самые ожидаемые научные открытия
Мир
На Украине заявили о желании создать онлайн-музей «российской пропаганды»
Общество
Операторов обязали отключать связь в тюрьмах по просьбе ФСИН
Мир
Букингемский дворец прокомментировал интервью принца Гарри и Меган Маркл
Общество
Путин одобрил идею закрепить в законе статус молодых ученых

Елизавета II отказалась подписывать заявление по интервью принца Гарри и Меган Маркл

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Королева Великобритании Елизавета II отказалась подписывать «заранее подготовленное заявление» по интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает The Times.

Официальные лица Букингемского дворца говорят о том, что они надеялись на снижение напряженности после заявления, где «чувствуется любовь и тепло». Однако, как сообщает издание, Елизавете II необходимо больше времени для принятия решения.

Ранее в этот день стало известно, что британская королевская семья опечалена трудностями, о которых рассказали в интервью Опре Уинфри герцог и герцогиня Сассекские. Оно вышло в эфир 7 марта поздно вечером по времени США. В Великобритании его показали утром в понедельник.

В ходе него супруга принца Гарри Меган Маркл сообщила, что, до того как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве, но ей администрация дворца отказывала в госпитализации.

Также она рассказала о переживаниях королевской семьи из-за цвета кожи ее ребенка. С кем именно был этот разговор, актриса не уточнила. Как показал опрос, около половины британцев считают, что супруги в ходе интервью повели себя неподобающе.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021