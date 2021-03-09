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Лавров обсудил содействие нормализации в Ливии с главой МИД Египта

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров обсудил ситуацию в Ливии и интенсификацию международных усилий по содействию нормализации обстановки в этой стране с главой МИД Египта Самехом Шукри. Об этом говорится в сообщении на сайте российского МИДа во вторник, 9 марта.

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Стороны отметили необходимость формирования постоянных общеливийских органов власти, а также выразили надежду на то, что переходное ливийское руководство сможет в сжатые сроки осуществить объединение государственных структур и финансово-экономических институтов на базе принципов обеспечения территориальной целостности и суверенитета Ливии.

Также министры подтвердили настроенность на дальнейшую координацию внешнеполитических усилий Москвы и Каира в интересах достижения полного мира на Ближнем Востоке в соответствии с имеющейся международно-правовой базой, в том числе резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

8 февраля Сергей Лавров провел телефонные разговоры с недавно избранными председателем Президентского совета Ливии Мухаммадом Менфи и главой переходного правительства страны Абдельхамидом Дбейбой.

После свержения и убийства в 2011 году ливийского лидера Муамара Каддафи в Ливии не прекращались вооруженные конфликты между различными группировками, борющимися за власть. В стране действует двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия.

В сентябре сообщалось, что временное ливийское правительство, заседающее на востоке страны, подало в палату представителей (парламент) прошение об отставке.

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