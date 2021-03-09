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ЦСКА победил «Спартак» и выиграл серию первого раунда плей-офф КХЛ

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Московский хоккейный клуб «ЦСКА» победил столичный «Спартак» в четвертом матче серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) до четырех побед со счетом 3:1. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает «Спорт-экспресс»

Первую шайбу принес Мартин Бакош из «Спартака» на 3-ей минуте игры. Антон Слепышев на 27-ой минуте от ЦСКА забил ответную шайбу, затем на 54-ой и 60-ой минутах отличились Брендан Лайпсик и Иван Телегин.

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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок впервые в КХЛ проиграл серию плей-офф в четырех матчах, соперник ЦСКА по второму раунду системы розыгрыша определится позднее.

Также сообщается, что казанский «Ак Барс» обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 4:1 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Встреча прошла в Нижнем Новгороде, где присутствии 3 тыс. зрителей, которые наблюдали за игрой Андрея Педана, принесшего команде первую шайбу на 21-ой минуте, Найджела Доуса (23), Виктора Тихонова (31) и Станислава Галиева (58).

В составе «Торпедо» отличился Иван Чехович на 28-ой минуте игры.

Отмечается, что «Ак Барс» выиграл серию со счетом 4:0. Тогда как ранее на счету команды были две домашние победы (2:1 ОТ, 4:1) и одна гостевая (4:0). В регулярном чемпионате данные клубы провели между собой четыре матча, где казанская команда в трех из них одержала победы.

Также в КХЛ отличился и московский «Локомотив», который обыграл хельсинский «Йокерит» со счетом 4:1 и вышел во второй раунд плей-офф лиги.

Шайбы в составе победителей забросили Алексей Марченко на 10-ой минуте, Тему Пулккинен (32), Андре Петерссон (54) и Владимир Ткачев (56). В команде соперников шайбу принес Джонатан Пудас (28).

Сообщается, что ранее «Локомотив» выиграл у соперника в трех матчах (1:0, 5:0, 3:2 ОТ). В регулярном чемпионате клубы разыграли четыре игры, где хельсинкская команда три раза победила московский ХК. В плей-офф команды встретились во второй раз.

3 марта хоккеисты московского ЦСКА дома одержали победу над «Спартаком» в матче открытия серии плей-офф Кубка Гагарина. Встреча, проходившая 3 марта в столице на стадионе «ЦСКА Арена», завершилась в овертайме (1:0 ОТ).

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