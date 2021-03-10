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Руководитель ПКР объяснил порядок допуска на Игры в Токио при пандемии

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Членам делегаций на летних Олимпийских и Паралимпийских играх необязательно проходить вакцинацию от коронавируса, чтобы получить допуск в Токио, сообщил «Известиям» первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

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При этом, по словам функционера, Международный паралимпийский комитет (МПК) просил национальные комитеты сделать так, чтобы большинство спортсменов, тренеров и функционеров, которые поедут в столицу Японии, были привиты.

«На эту тему проводилось не одно совещание МПК во главе с президентом организации Эндрю Парсонсом. И везде подчеркивалось, что прохождение вакцины — необязательное требование для участия в Паралимпийских игр. Но в то же время и МОК, и МПК всё время просят руководителей национальных олимпийских и паралимпийских комитетов приложить максимальные усилия для того, чтобы большинство членов делегаций было привито», — рассказал Рожков.

При этом второй человек в ПКР, ссылаясь на разговоры с коллегами из других стран, отметил, что у них сложно провести вакцинацию и ситуация не такая благоприятная, как в России.

«Это усложняется политическим моментом, разговорами, что спортсменам даже с учетом предстоящих крупных соревнований не надо предоставлять каких-либо привилегий по вакцинации по сравнению с людьми старшего возраста, работниками медицины и сферы образования. У нас так вопрос не ставится», — поделился Рожков.

Он рассказал, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) на прошлой неделе уже дала рекомендации по вакцинации членов делегаций, выезжающих в Токио на Олимпийские и Паралимпийские игры.

«Этот вопрос агентство готово взять на себя. Оно подготовило и разослало во все сборные соответствующие рекомендации. Конечно, для каждого из спортсменов это дело добровольное, но все документы и разъяснения до всех довели. В целом же наличие вакцинации МПК приветствуется, но не обязательно» — добавил первый вице-президент ПКР.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 25 августа по 6 сентября, а Олимпиада состоится там же с 23 июля по 9 августа. Ранее оба этих соревнования были запланированы на лето 2020 года, но их пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Подробнее — в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Вакцинация на Играх в Токио необязательна, но приветствуется»

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