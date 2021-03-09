Проводится проверка после нападения стаи собак на школьника в Липецке

На Сырском Руднике в Липецке 7 марта стая собак напала на 11-летнего мальчика. У ребенка прокушена нога, порваны брюки. Двое мужчин, проезжавшие мимо, остановились и отбили его, закидав собак камнями. Мама пострадавшего обратилась в полицию.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД по региону, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести вреда, нанесенного здоровью подростка. Следственными органами СУ СК России по Липецкой области организована доследственная проверка.

Будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных. Отмечается, что с начала 2021 года на территории Липецка отловили почти 100 бездомных собак.

В Петропавловске-Камчатском следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению в халатности, повлекшей по неосторожности смерть ребенка, в адрес местной чиновницы. По версии следствия, с августа по ноябрь 2020 года замначальника муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» не предприняла должных мер по контролю и отлову бездомных животных в городе, что привело к увеличению популяции бродячих собак. В ноябре прошлого года стая бездомных собак напала на 8-летнего мальчика, в результате чего ребенок скончался.