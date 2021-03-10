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В Калининградской области сформируют подразделение глубинной разведки

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Сухопутную группировку войск в Калининградской области усилят сверхдальними разведчиками, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

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Новая рота войдет в состав 18-й мотострелковой дивизии, которая сейчас формируется в эксклаве. Ее бойцы могут собирать информацию глубоко в тылу противника, проникая туда на вертолетах и используя парашюты. При необходимости они легко вскроют особо важные цели и наведут на них авиацию, артиллерию или крылатые ракеты.

Дальность действия такой разведки составляет десятки километров. Бойцы подразделения проходят воздушно-десантную подготовку, а также осваивают множество других специальных дисциплин. К ним предъявляют особые требования по физической подготовке.

Сухопутная группировка в Калининградской области заметно усиливается в течение последних лет. Сейчас в регионе воссоздается 18-я гвардейская мотострелковая дивизия. О ее формировании стало известно в начале нынешнего года. А 2 марта Минобороны сообщило, что замминистра генерал-полковник Андрей Картаполов вручил историческое знамя дивизии командиру 11-го армейского корпуса генерал-майору Андрею Рузинскому.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В тылу сражений: Калининград защитят сверхдальние разведчики

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