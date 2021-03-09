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Жителю Ульяновска вынесли приговор за убийство двух человек

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В Ульяновске суд признал виновным в двойном убийстве 45-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ульяновской области.

Установлено, что 8 ноября 2020 года пьяный местный житель в помещении на улице Оренбургской напал с ножом на своих знакомых, с которыми распивал спиртное. Два человека погибли на месте от полученных травм, пишет ulpravda.ru.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также он должен выплатить 5 млн рублей родственникам погибших.

8 марта сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту убийства шестилетнего мальчика в одном из домов по Пролетарскому проспекту в Москве. По подозрению в убийстве задержан его 40-летний отец, который взял ребенка на выходные у бывшей жены. Его арестовали на два месяца.

В столичном главке ведомства сообщили, что подозреваемый работал инспектором ДПС и после произошедшего был уволен из ОВД. По предварительной информации, в момент задержания мужчина находился в состоянии сильного опьянения.

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