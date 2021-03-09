Оппозиция Армении озвучила свои условия Пашиняну

Оппозиция Армении согласилась разблокировать входы в здание парламента, если туда прибудет премьер-министр страны Никол Пашинян, который объявит об отставке и досрочных парламентских выборах. Об этом во вторник, 9 марта, сообщил один из организаторов митинга Ишхан Сагателян.

«У него есть политическое большинство. Хочет провести выборы? Прямо сейчас заявляю: пусть завтра до 12:00 придет в Национальное собрание, подаст в отставку и назначит выборы. Если придет с этой повесткой, мы откроем дорогу», — отметил Сагателян.

При этом он убежден, что Пашинин откажется от выполнения данного условия, а его слова о проведении досрочных выборов является «очередной ложью», передает «РИА Новости».

Ранее в этот же день лидер оппозиционного объединения Армении «Движение за спасение родины» Вазген Манукян призвал своих сторонников заблокировать все входы в парламент республики, чтобы не пропустить туда депутатов. Он заявил, что депутаты окажутся в здании, после того как смогут принять решение устраивающее народ и государство.

Позднее участников протестов стали задерживать у здания парламента. Кроме того, в ходе митингов были зафиксированы потасовки и драки, участники беспорядков скандировали «Никол, предатель», «Никол, уходи».

Протесты продолжаются в стране после подписания в ноябре прошлого года соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Оппозиция обвиняет премьер-министра страны Никола Пашиняна в «капитуляции» и требует его отставки.

Ситуация усложнилась 25 февраля, когда ВС Армении выступили с требованием отставки Пашиняна. Он, в свою очередь, усмотрел в этом попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы с акциями протеста, а Оника Гаспаряна — уйти с поста начальника Генштаба ВС Армении. Президент страны указ Пашиняна об увольнении начальника Генштаба не подписал.

1 марта Пашинян, выступая перед своими сторонниками на митинге в центре Еревана, заявил, что требование Генштаба ВС о своей отставке — это результат влияния со стороны бывших властей. Он также попросил прощения у соотечественников за допущенные правительством ошибки.