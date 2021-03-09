Дети Легкоступовой попросят СК проверить версию об изнасиловании

Дети звезды советской и российской эстрады певицы Валентины Легкоступовой могут обратиться в Следственный комитет с просьбой проверить версию об изнасиловании артистки перед смертью. Об этом 9 марта заявил адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы дочери певицы.

По его словам, подобное заявление требует проверки.

«В тот момент, когда врач сделал такое сенсационное утверждение, я, и Аннэта, и Матвей, дети Валентины Легкоступовой, находились в студии популярного телевизионного шоу», — пояснил он РЕН ТВ. Версия стала неожиданностью для детей, отметил адвокат.

Как продолжил Жорин, с учетом того, что версию выдвинул профессиональный медик на основании результатов судмедэкспертизы, проведенной в рамках доследственной проверки, то версию надо детально проверить.

«Несмотря на то что эта версия выглядит неоднозначно, я думаю, что ее в любом случае нужно проверить», — продолжил адвокат.

Вдовец певицы Юрий Фирсов, которого допрашивали в Следственном комитете после смерти Легкоступовой, назвал версию об изнасиловании собачьим бредом.

Легкоступова умерла 14 августа на 55-м году жизни в больнице, не приходя в сознание. По словам дочери Анэтты Бриль, она нашла мать в ее московской квартире в начале августа. На теле женщины были синяки, рядом с ней находился Фирсов. Бриль вызвала врачей, которые увезли мать с отчимом в наркологическую клинику, мужчина оттуда сбежал.

Позже состояние певицы ухудшилось и ее госпитализировали в Москве с черепно-мозговой травмой 11 августа. Врачи диагностировали у нее отек мозга, артистка находилась в коме.