Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Обвиняемые в убийстве Карлова отказались признавать вину
Мир
Франция объявила о старте военных учений в космосе
Мир
The National Interest рассказал о возможностях США победить в Арктике
Культура
РКН провел профилактическую беседу с Paramount Comedy из-за «Южного Парка» 
Общество
Россияне назвали самые ожидаемые научные открытия
Мир
На Украине заявили о желании создать онлайн-музей «российской пропаганды»
Общество
Операторов обязали отключать связь в тюрьмах по просьбе ФСИН
Мир
Букингемский дворец прокомментировал интервью принца Гарри и Меган Маркл
Общество
Путин одобрил идею закрепить в законе статус молодых ученых

Дети Легкоступовой попросят СК проверить версию об изнасиловании

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дети звезды советской и российской эстрады певицы Валентины Легкоступовой могут обратиться в Следственный комитет с просьбой проверить версию об изнасиловании артистки перед смертью. Об этом 9 марта заявил адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы дочери певицы.

По его словам, подобное заявление требует проверки.

«В тот момент, когда врач сделал такое сенсационное утверждение, я, и Аннэта, и Матвей, дети Валентины Легкоступовой, находились в студии популярного телевизионного шоу», — пояснил он РЕН ТВ. Версия стала неожиданностью для детей, отметил адвокат.

Как продолжил Жорин, с учетом того, что версию выдвинул профессиональный медик на основании результатов судмедэкспертизы, проведенной в рамках доследственной проверки, то версию надо детально проверить.

«Несмотря на то что эта версия выглядит неоднозначно, я думаю, что ее в любом случае нужно проверить», — продолжил адвокат.

Вдовец певицы Юрий Фирсов, которого допрашивали в Следственном комитете после смерти Легкоступовой, назвал версию об изнасиловании собачьим бредом.

Легкоступова умерла 14 августа на 55-м году жизни в больнице, не приходя в сознание. По словам дочери Анэтты Бриль, она нашла мать в ее московской квартире в начале августа. На теле женщины были синяки, рядом с ней находился Фирсов. Бриль вызвала врачей, которые увезли мать с отчимом в наркологическую клинику, мужчина оттуда сбежал.

Позже состояние певицы ухудшилось и ее госпитализировали в Москве с черепно-мозговой травмой 11 августа. Врачи диагностировали у нее отек мозга, артистка находилась в коме.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021