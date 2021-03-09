Фильм Кончаловского вошел в шорт-лист премии BAFTA

Картина «Дорогие товарищи» российского режиссера Андрея Кончаловского вошла в шорт-лист премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Об этом во вторник, 9 марта, говорится на официальном сайте премии.

Фильм поборется за победу в номинации «Лучший неанглоязычный фильм». В этой же номинации представлены картины «Еще по одной» датского режиссера Томаса Винтерберга, «Минари» американца Ли Исаака Чанга, французская картина «Отверженные» режиссера Ладжа Ли и фильм «Куда ты идешь, Аида?», созданный режиссером Ясмилой Жбанич.

Победители будут объявлены 11 апреля.

В прошлом году лучшим фильмом на иностранном языке была признана картина «Паразиты» корейского режиссера Пон Чжун Хо. Лента была также отмечена в номинации «Лучший оригинальный сценарий».