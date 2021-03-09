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Путин подписал закон об отключении мобильной связи в тюрьмах

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет отключать номера мобильных телефонов отбывающих наказание в местах лишения свободы или содержащихся в СИЗО. Соответствующий документ был опубликован на портале нормативно-правовых актов во вторник, 9 марта.

Согласно закону, операторы связи должны оказывать содействие руководству указанных учреждений для прекращения обслуживания абонентских номеров как физических, так и юридических лиц, незаконно используемых на территории следственного изолятора (СИЗО).

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Отмечается, что свыше 5 тыс. мобильных телефонов ежегодно изымаются в органах ФСИН. Средства связи являются способом мошенников для организации очередного преступления: за 2018 год, согласно информации в пояснительной записке, более 508 правонарушений было совершено в местах лишения свободы.

Кроме того, ФСИН не раз указывала, что незаконное использование мобильных телефонов может способствовать «организации незаконных акций и созданию общественного резонанса». Для подобных целей преступниками используются беспилотники и «арбалетные устройства».

Отключение связи, согласно закону, будет осуществляться на основании письменного решения главы, замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ФСИН.

Летом 2020 года комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала этот законопроект.

В ноябре 2019 года правозащитник, ответственный секретарь ОНК Москвы IV созыва Иван Мельников рассказал «Известиям», что поддерживает идею блокирования мобильной связи в тюрьмах. По его словам, общественники получали сообщения о том, что заключенные по телефону вымогают деньги у родственников своих сокамерников.

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