Дедовичскую поликлинику в Псковской области капитально отремонтируют

В Псковской области в 2022 году намерены капитально отремонтировать Дедовичскую поликлинику. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

В 2021 году специалисты разработают проектно-сметную документацию. Она должна включать ремонт поликлиники, а также замену всех коммуникаций в трех других зданиях Дедовичской районной больницы. На этот год также запланированы предварительные работы, пишет Псковское агентство информации.

В состав районной больницы входят стационар, детское, хирургическое и терапевтическое отделения, скорая помощь. Поликлиника находится в отдельном здании.

В 2019 году по решению губернатора Михаила Ведерникова в больнице привели в порядок два этажа, где располагаются терапевтическое и хирургическое отделения. Инженерные сети ремонт затронул частично, сейчас они требуют первоочередного вмешательства.