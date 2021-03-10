Московские бизнесмены смогут рассчитать размер господдержки

Московский инновационный кластер (МИК) запустил новый сервис для расчета размера государственной поддержки для столичных компаний. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Уточняется, что сервис работает по принципу калькулятора на сайтах банков.

«Рассчитать поддержку можно по четырем видам субсидий: для социальных предприятий, гостиничного бизнеса, для спортивных, культурных, досуговых и детских образовательных организаций, а также для участников инновационного кластера», — объяснила заместитель мэра столицы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, организации смогут компенсировать затраты на покупку и лизинг оборудования, получить субсидии на экспорт и инжиниринг, выгодные условия кредитов, например, на открытие нового дела. Благодаря сервису предприниматели смогут оценить объем финансирования без ошибок и узнать точную сумму, которая будет им доступна.

Как добавил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, участникам МИК доступно 18 сервисов и их количество постоянно растет.

«Также ведутся работы по совершенствованию интерфейса и расширению возможностей личного кабинета. Всё это позволяет платформе Московского инновационного кластера быть одним из ключевых инструментов инфраструктуры мер поддержки бизнеса от города, которая напрямую влияет на формирование благоприятной среды для развития предпринимательства в Москве», — отметил он.

В конце февраля бизнес Москвы попросил освободить предприятия гостиничной отрасли от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) или снизить его до 7–10%. Как подчеркнула бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева, было также предложено ввести практику применения ID для владельцев собственности, сдаваемой в аренду для проживания, аналогичной то, что использовалась во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.