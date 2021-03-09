Путин одобрил идею закрепить в законе статус молодых ученых

Президент России Владимир Путин одобрил идею о закреплении на законодательном уровне статуса молодых ученых. С соответствующей инициативой выступил глава Минобрнауки Валерий Фальков на встрече с главой государства во вторник, 9 марта.

По словам Путина, начинающие исследователи особенно нуждаются в поддержке со стороны властей. В свою очередь, Фальков отметил, что «сфокусировать меры государственной поддержки» не позволяет отсутствие четкого определения понятия «молодой ученый».

Он заключил, что подобные изменения постараются внести как можно быстрее в законодательство РФ. Это, по его словам, поможет сделать профессию ученых более престижной и помочь молодым специалистам.

Ранее, 8 февраля, Владимир Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову рассмотреть вопрос заработной платы, которую получают ученые в российских регионах. Отмечалось, что президент РФ дал это поручение после жалобы одной из участниц совещания из Новосибирской области. Ученый Анастасия Проскурина сообщила о попытке замаскировать фактические низкие зарплаты научных сотрудников переводом их на полставки.

В феврале 2019 года экс-глава Министерства науки и высшего образования РФ Михаил Котюков анонсировал меры по поддержке молодых ученых. Он обещал, что заработная плата конкретного научного сотрудника будет зависеть от его вклада в реальное дело.