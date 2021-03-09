RT DE подготовит иск к Bild после обвинений в шпионаже

Информационное агентство Russia Today в Германии готовит иск к немецкому таблоиду Bild после статьи с обвинениями в шпионаже. Об этом сообщает RT во вторник, 9 марта.

Речь идет о материале издания, вышедшего ранее в этот же день, в котором утверждается, что российские спецслужбы якобы использовали RT DE для слежки за блогером Алексеем Навальным, когда тот находится на территории ФРГ.

Глава RT DE Динара Токтосунова, в свою очередь, прокомментировала обвинения со стороны немецкого таблоида. По ее словам, в статье издания идет речь не о том, как талантливый «расследователь» следил за Навальным по приказу российских спецслужб, а о том, как посредственный журналист Даниэль Ланге не смог ничего добыть и решил слить переписку из чата, где его просят сделать свою работу.

«Обвинять нас в слежке — и в то же самое время публиковать фото всех передвижений Навального, публиковать фото его кортежа, охраны и больничной палаты… Новости из жанра «Кто здесь в погонах?» Да если российским спецслужбам нужна была какая-то дополнительная информация, они бы просто купили подписку на BILDplus», — сказала она.

В конце февраля германский Commerzbank направил письменное уведомление о закрытии счетов информационных агентств Russia Today в Германии и Ruptly. Доступ к финансовым операциям прекратят с 31 мая. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила симметрично ответить на препятствование властей Германии работе российских СМИ в стране. В конце декабря 2020 года российский сенатор Алексей Пушков заявил, что против страны ведется холодная война в информационной сфере.

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, а больного госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали его состояние, блогера перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите».

в Берлине заявили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, притом что взятые в России анализы показали отсутствие подобных веществ. Немецкая сторона не предоставила доказательств «отравления» и проигнорировала ряд запросов российской стороны по данному вопросу, в том числе и от Генпрокуратуры РФ.

О намерении вернуться в Россию Навальный завил 13 февраля, при этом этом ФСИН сообщила, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за нарушений режима условного заключения. На тот момент у Навального было две условные судимости. Первая, по делу «Кировлеса», связана с растратой более 16 млн рублей; вторая, по делу «Ив Роше», — с хищением свыше 30 млн рублей.

В берлинский аэропорт Навального привезли 17 января в кортеже с мигалками. Его доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он не появлялся.

Немецкие журналисты рассказали, что Навальный даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии. По прибыли в столицу блогер был задержан. Позднее в Германии подтвердили, что блогер находился под присмотром местных спецслужб.