Бесплатный каток открылся на озере в Салехарде

В Салехарде с 6 марта работает бесплатный каток на озере Лебяжьем. В первый день его работы на лед вышли как любители катания по льду, так и профессионалы: спортсмены фигурного катания и хоккея.

В мэрии пояснили, что из-за сильных морозов обустраивать общественный открытый каток не было целесообразным, поэтому его открыли только сейчас. В настоящее время здесь оборудовано теплое помещение, где можно переодеться и попить чаю или кофе. Проката коньков пока нет, но в администрации пообещали, что если возникнет спрос на них, то в следующем сезоне он появится. Об этом сообщает muksun.fm.

Ранее стало известно, что теплоходный круиз по рекам Обь и Иртыш запустят в 2023 году. Речной транспорт свяжет Салехард и Тобольск. В течение 11 дней путешественники смогут знакомиться с достопримечательностями Тюменской области, Югры и Ямала. В маршрут входят Салехард, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск. Теплоход «Северная сказка», на котором планируется осуществлять маршрут, рассчитан на 140 пассажиров. Первый круиз должен состояться в мае 2023 года.